О пользе содержания дома аквариумных рыбок расскажут жителям Твери

22 Янв. 2020 2020-01-22T18:33:59+03:00

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Приятный сюрприз для тверских любителей аквариумных рыбок и тех, кто только хочет увлечься декоративными рыбками. В библиотеке имени Горького состоится лекция, на которой опытный аквариумист Виктория Карпушина поделится своими знаниями о том, как содержать домашний аквариум и ухаживать за рыбками.

Виктория расскажет историю аквариума, разрушит мифы и страхи, касающиеся содержания домашнего водоёма, просветит о полезном воздействии аквариума на дом, людей и животных. Также пришедшие узнают о современной аквариумистике и её будущем.

Присутствующих ждёт живое общение, книжная выставка и приятные сюрпризы. Лекция состоится в зале патентно-технической литературы в субботу, 25 января, в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU