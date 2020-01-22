2020-01-22T18:25:25+03:00
Происшествия

На бульваре Ногина в Твери пропал мужчина

Он ушел из дома 17 января и до сих пор не вернулся
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина пропал 17 января Фото: vk.com/ВПСО "Сова Тверь и Тверская область"Мужчина пропал 17 января Фото: vk.com/ВПСО "Сова Тверь и Тверская область"
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В Твери ищут пропавшего Успенского Андрея Витальевича 1983 года рождения. 17 января мужчина ушел из дома на бульваре Ногина, 10 и пропал. До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.

Пропавший ростом 185 см, плотного телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые. У мужчины не хватает двух верхних зубов, есть шрам на губе и татуировка на правой руке.

Был одет в болоньевую черную куртку, тканевые брюки с карманами, спортивную кофту, темные кроссовки и кепку.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8(904)029-44-49, 8(910)646-34-34 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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