В Тверской области завершают ремонт и расширение автотрассы к Ржевскому мемориалу
Губернатор Игорь Руденя провел совещание в правительстве региона. Обсуждали реконструкцию автодороги от трассы М-9 до строящегося рядом с деревней Хорошево Ржевского мемориала Советскому солдату.
Основная часть работ уже выполнена. Автотрасса длиной в 1 километр расширяется до 4 полос. Оборудуются съезды и выезды с территории мемориала.
До 9 мая также отремонтируют подъездные пути к площадке Международной поисковой экспедиции «Калининский фронт». Она расположена недалеко от будущего мемориального комплекса.
На очереди - реконструкция подъезда к Ржеву от М-9 через деревню Хорошево. Губернатор поручил подготовить предложения по этому проекту.
ИСТОЧНИК KP.RU