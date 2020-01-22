2020-01-22T17:51:23+03:00
Общество

В Тверской области завершают ремонт и расширение автотрассы к Ржевскому мемориалу

До 9 мая также приведут в порядок и подъездные пути к расположенной неподалеку площадке «Калининского фронта»
Александр ЖМУЛИН
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В Тверской области завершают ремонт и расширение автотрассы к Ржевскому мемориалу Фото: ПТОВ Тверской области завершают ремонт и расширение автотрассы к Ржевскому мемориалу Фото: ПТО
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Губернатор Игорь Руденя провел совещание в правительстве региона. Обсуждали реконструкцию автодороги от трассы М-9 до строящегося рядом с деревней Хорошево Ржевского мемориала Советскому солдату.

Основная часть работ уже выполнена. Автотрасса длиной в 1 километр расширяется до 4 полос. Оборудуются съезды и выезды с территории мемориала.

До 9 мая также отремонтируют подъездные пути к площадке Международной поисковой экспедиции «Калининский фронт». Она расположена недалеко от будущего мемориального комплекса.

На очереди - реконструкция подъезда к Ржеву от М-9 через деревню Хорошево. Губернатор поручил подготовить предложения по этому проекту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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