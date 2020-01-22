2020-01-22T17:26:05+03:00
Звезды

О легендарных животных блокадного Ленинграда расскажут в Твери на лекции

Вход свободный
Ирина ТАРАСОВА
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Вход на лекцию свободный. Фото: из архива ТГМВЦВход на лекцию свободный. Фото: из архива ТГМВЦ
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27 января в День полного снятия блокады Ленинграда в Тверской городском музейно-выставочном центре пройдет лекция для всех желающих.

Об этой теме сказано много. Многое рассказано и мужественных ленинградцах, которые в тяжелые годы трудились на заводах, работали на улицах, превращая город в крепость. Трудились взрослые и дети, создавая рубежи обороны на подступах к городу. Терпели голод, холод, бомбежки и артобстрелы.

- Но были и те, кто тоже пережил блокаду - домашние животные. О легендарных животных блокадного Ленинграда, спасавших город, мы расскажем на встрече.

Лекционно-выставочный зал

27 января в 15.00.

Вход свободный.

Подробная информация по телефону: 34-48-52 (добавочный 118).

ИСТОЧНИК KP.RU

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