О легендарных животных блокадного Ленинграда расскажут в Твери на лекции
27 января в День полного снятия блокады Ленинграда в Тверской городском музейно-выставочном центре пройдет лекция для всех желающих.
Об этой теме сказано много. Многое рассказано и мужественных ленинградцах, которые в тяжелые годы трудились на заводах, работали на улицах, превращая город в крепость. Трудились взрослые и дети, создавая рубежи обороны на подступах к городу. Терпели голод, холод, бомбежки и артобстрелы.
- Но были и те, кто тоже пережил блокаду - домашние животные. О легендарных животных блокадного Ленинграда, спасавших город, мы расскажем на встрече.
Лекционно-выставочный зал
27 января в 15.00.
Вход свободный.
Подробная информация по телефону: 34-48-52 (добавочный 118).
ИСТОЧНИК KP.RU