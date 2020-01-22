Пюре с сосисками обойдутся жителю Тверской области на 4% дороже

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:02:06+03:00

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Тверьстат продолжает отчитываться об изменении цен на продукты питания. За последнюю отчётную неделю (с 14 по 20 января) больше всего из популярных продуктов подорожали картофель (на 4,1%) и сосиски с сардельками (на 4%). По данным на 20 января килограмм картошки продавали в среднем за 17 рублей 71 одну копейку, а сосиски и сардельки - по 395 руб. 08 коп. за килограмм.

На 2,5% подорожали шоколадные конфеты, на 1,9% - сыр, на 1,3% - варёная колбаса и пастеризованное молоко. Не так существенно, но прибавили в цене сливочное масло, мороженная рыба, карамель, морковь. Совсем не изменились в цене жирный творог, хлеб и баранина.

Кое-что подешевело. Больше всего скинул в цене шлифованный рис, он подешевел на 3,5%. 20 января килограмм такого риса стоил в среднем 62 рубля 83 копейки. Немного дешевле также стали куриные яйца, печенье, маргарин и сметана.

ИСТОЧНИК KP.RU