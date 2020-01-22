В Тверской области иномарка опрокинулась в кювет
Пострадала женщина-водитель
Женщина-водитель пострадала в ДТП в Тверской областиФото: Кирилл ЧАЩИН
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Авария произошла 22 января на 50-м км автодороги Калязин-Кашин-Горицы-Кушалино в Кашинском городском округе.
Как сообщили в Госавтоинспекции Тверской области, женщина-водитель, управляя автомобилем "Шкода Октавия", съехала с дороги и опрокинулась.
В результате ДТП пострадала сама водитель. Она получила ссадины. Признаков алкогольного опьянения у женщины нет.
ИСТОЧНИК KP.RU