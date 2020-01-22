В Спортивном переулке в Твери сбили 10-летнего мальчика
Угрозы его жизни нет
В Твери 10-летний мальчик попал под машинуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла днем, 22 января, в районе дома №4 в Спортивном переулке, в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что водитель, управляя автомобилем "Фольксваген Джетта", наехал на 10-летнего мальчика-пешехода. Ребенок выбежал из-за стоящего транспортного средства вне зоны пешеходного перехода.
Водитель остался на месте ДТП. Угрозы жизни пострадавшего нет.
ИСТОЧНИК KP.RU