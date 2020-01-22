2020-01-22T16:05:29+03:00
Общество

В Твери местный житель организовал подпольное производство алкоголя

Мужчина находится в федеральном розыске
Ольга ТРОФИМОВА
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В отношении подозреваемого прокуратура утвердила обвинительное заключение Фото: архив "КП"В отношении подозреваемого прокуратура утвердила обвинительное заключение Фото: архив "КП"
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Прокурором Московского района г. Твери утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении преступлений п.п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и ч. 4 ст. 327.1 УК РФ.

Следствием установлено, что мужчина, в период с декабря 2016 года по январь 2017 года совместно с четырьмя подельниками, организовал в нежилом помещении в поселке Элеватор цех по производству алкоголя. Выпускаемые ими стеклянные бутылки с алкоголем были снабжены поддельными федеральными специальными марками и этикетками. Объем продукции составил 54 050 бутылок разного объема общей стоимостью не менее 1 млн. 670 тыс. рублей.

Организатор подпольного цеха находится в федеральном розыске. Его уголовное дело выделено в отдельное производство.

Двое его соучастников осуждены, еще двое также находятся в федеральном розыске.

Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы со штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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