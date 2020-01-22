Бывший сити-менеджер Твери Василий Толоко сохранил должность в Правительстве РФ

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:33:32+03:00

Он занимает пост директора департамента экономического развития и финансов

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Василий Толоко сохранил за собой должность директора департамента экономического развития и финансов Правительства РФ. Распоряжение о его назначении опубликовано на сайте кабмина.

- В связи с утверждением новой структуры аппарата правительства Российской Федерации: назначить Толоко Василия Борисовича директором департамента экономического развития и финансов правительства Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе.

СПРАВКА "КП"

Василий Толоко - уроженец Москвы. Окончил МГУ имени Ломоносова. Магистр экономики стран Азии и Африки.

С середины 90-х до 2003 года - на различных должностях ряда коммерческих банковских организаций.

В 2003-2004 годах - советник первого заместителя главы администрации Твери.

Политическую карьеру в Тверской области начал в 2004 году, возглавив региональный департамент финансов, затем занял пост первого заместителя губернатора Тверской области (тогда им был Дмитрий Зеленин).

Позже, в период с 2009-го по 2011-й годы Василий Толоко был сити-менеджером Твери, откуда ушел на работу в департамент межбюджетных отношений Министерства финансов РФ.

В августе 2019 года Василий Толоко стал руководителем Департамента экономики и финансов РФ.

Женат. Имеет двоих детей.

ИСТОЧНИК KP.RU