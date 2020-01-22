Второй случай бешенства выявлен в Тверской области

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:50:16+03:00

Бешенство нашли у енотовидной собаки Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

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Второй с начала 2020 года случай бешенства выявлен специалистами Тверской межобластной ветеринарной лаборатории у енотовидной собаки.

Самец дикого зверя был убит в деревне Козьмодемьяновское Кашинского городского округа. В его крови специалисты обнаружили антиген вируса бешенства.

Полученные результаты анализов направлены в ФГБУ «ЦНМВЛ» по системе Раннего Оповещения, в Управление Россельхознадзора по Тверской области, в Главное управление «Государственная инспекция по ветеринарии» Тверской области и в региональное Управление Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU