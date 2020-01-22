В Тверской области полицейские задержали автоугонщика

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:50:55+03:00

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В полицию обратился 46-летний житель Торжка. Мужчина заявил, что у него угнали автомобиль марки "ВАЗ", припаркованный возле дома.

При проверке выяснилось, что хозяин не закрыл свой автомобиль и оставил ключи в замке зажигания. Этим и воспользовался злоумышленник.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что преступление совершил ранее неоднократно судимый безработный 25-летний житель Торжокского района.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Автомобиль вернули хозяину.

ИСТОЧНИК KP.RU