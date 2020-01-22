Летчики аэродрома Мигалово сняли ночную Тверь из кабины Ил-76

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:31:34+03:00

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В Твери на аэродроме Мигалово прошли зимние полеты с отработкой задач плана лётной подготовки с постоянным летным составом на самолетах Ил-76мд.

- Главной задачей проведения полётов была отработка действий экипажа военно-транспортной авиации при выполнении задач по предназначению, - сообщается в группе "Аэродром Мигалово" в соцсети.

В рамках полетов летчики отработали взлет, посадку, полет по заданному курсу, заход на посадку с уходом от ближнего привода.

Полеты выполнялись на предельно малой высоте над городом.

Летчики аэродрома Мигалово отработали ночные полеты Фото: Отделение информационного обеспечения 12 ВТАД

Полеты выполнялись на предельно малой высоте на городом Летчики аэродрома Мигалово отработали ночные полеты Фото: Отделение информационного обеспечения 12 ВТАД

ИСТОЧНИК KP.RU