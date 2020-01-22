Летчики аэродрома Мигалово сняли ночную Тверь из кабины Ил-76
В Твери на аэродроме Мигалово прошли зимние полеты с отработкой задач плана лётной подготовки с постоянным летным составом на самолетах Ил-76мд.
- Главной задачей проведения полётов была отработка действий экипажа военно-транспортной авиации при выполнении задач по предназначению, - сообщается в группе "Аэродром Мигалово" в соцсети.
В рамках полетов летчики отработали взлет, посадку, полет по заданному курсу, заход на посадку с уходом от ближнего привода.
Полеты выполнялись на предельно малой высоте над городом.
Летчики аэродрома Мигалово отработали ночные полеты Фото: Отделение информационного обеспечения 12 ВТАД
Полеты выполнялись на предельно малой высоте на городом Летчики аэродрома Мигалово отработали ночные полеты Фото: Отделение информационного обеспечения 12 ВТАД
ИСТОЧНИК KP.RU