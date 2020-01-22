Водитель на "УАЗе" врезался в дерево в Тверской области

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:16:18+03:00

В Тверской области "УАЗ" врезался в дерево, пострадал водитель Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария случилась 21 января, на 8-м км автодороги М-9 "Балтия"-Андреаполь-Пено-Хитино, в Западнодвинском районе, Тверской области.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, 31-летний водитель, управляя автомобилем "УАЗ", передвигаясь по указанному участку дороги, по неустановленной причине не справился с управлением автомобилем, съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП водитель, на момент ДТП не пристегнутый ремнем безопасности, с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU