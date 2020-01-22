2020-01-22T10:28:14+03:00
Происшествия

Житель Тверской области попался на хранении крупной партии наркотиков

Мужчине грозит 10 лет тюрьмы
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителю Тверской области грозит 10 лет лишения свободыЖителю Тверской области грозит 10 лет лишения свободыФото: Мария ЛЕНЦ
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Сотрудники УНК УМВД России по Тверской области совместно с сотрудниками ОНК МО МВД России «Кимрский» на одной из улиц города Кимры задержали 31-летнего местного жителя по подозрению в хранении наркотических средств.

В ходе обыска по месту жительства мужчины оперативники обнаружили и изъяли около килограмма наркотиков растительного происхождение, что подтверждено экспертизой.

Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228 УК РФ. За незаконное хранение наркотиков фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

Полицейские выясняют, где был приобретен наркотик и для каких целей он предназначался. Следствие продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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