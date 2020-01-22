Спасатели в Тверской области помогли женщине вернуться в квартиру, где были заперты ее дети

22 Янв. 2020 2020-01-22T10:21:36+03:00

Спасатели помогли женщине вернуться в квартиру, где были заперты дети Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Женщина пошла к соседке и случайно захлопнула дверь

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С благодарностью к личному составу пожарно-спасательной части № 22 в ГУ МЧС России по Тверской области обратилась жительница города Бежецка. Она поблагодарила спасателей за оперативно оказанную помощь 21 января.

- Женщина вечером вышла к соседке и случайно захлопнула дверь. В квартире на пятом этаже оказались закрыты двое маленьких детей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области. - На место в 21:40 выехали сотрудники отделения бежецкого пожарно-спасательного гарнизона.

Спасателям потребовалось около пяти минут, чтобы вскрыть входную дверь.

- Спасибо огромное сотрудникам МЧС России, которые оперативно пришли на помощь и помогли моим детям, – написала женщина.

ИСТОЧНИК KP.RU