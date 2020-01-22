Спасатели в Тверской области помогли женщине вернуться в квартиру, где были заперты ее дети
С благодарностью к личному составу пожарно-спасательной части № 22 в ГУ МЧС России по Тверской области обратилась жительница города Бежецка. Она поблагодарила спасателей за оперативно оказанную помощь 21 января.
- Женщина вечером вышла к соседке и случайно захлопнула дверь. В квартире на пятом этаже оказались закрыты двое маленьких детей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области. - На место в 21:40 выехали сотрудники отделения бежецкого пожарно-спасательного гарнизона.
Спасателям потребовалось около пяти минут, чтобы вскрыть входную дверь.
- Спасибо огромное сотрудникам МЧС России, которые оперативно пришли на помощь и помогли моим детям, – написала женщина.
ИСТОЧНИК KP.RU