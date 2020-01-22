2020-01-22T10:02:58+03:00
Общество

Создание Ржевского мемориала в Тверской области поддержал Народный артист СССР Василий Лановой

Открыть монумент должны к юбилею Победы
Ольга ТРОФИМОВА
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Народный артист СССР Василий Лановой поддержал создание Ржевского мемориала Советскому солдату Фото: ПТОНародный артист СССР Василий Лановой поддержал создание Ржевского мемориала Советскому солдату Фото: ПТО
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На Ржевском кургане в Тверской области продолжается создание мемориала Советскому солдату. Один из самых масштабных мемориальных комплексов создается полностью на народные пожертвования. Собрано более 306,5 млн рублей.

Создание Ржевского мемориала Советскому солдату поддержал Народный артист СССР, Почетный член РВИО, Сопредседатель Общероссийского общественного гражданского патриотического движения "Бессмертный полк России" Василий Лановой.

Актер вспоминает, что в возрасте от семи до десяти с половиной лет был в оккупации под Винницей у немцев и у румын. Именно тогда впервые услышал слово "Ржев", но еще не знал, что это такое.

- Мои отец и мать были инвалидами первой и второй группы, потому что на химическом заводе в первые пять дней, пока настраивали аппаратуру, вручную разливали "жидкость Молотова". У меня это тоже осталось на всю жизнь главным нашим вкладом в Победу, и я это не забуду, - рассказывает Василий Лановой, отмечая что создаваемый во Ржеве мемориал грандиозен по своим масштабам.

- Это память великого поколения, которое заплатило высокую цену для того чтобы сохранить все русское: природу, язык, музыку, красоту, все это. Если у меня будет возможность, когда будут открывать этот памятник, я обязательно постараюсь приехать, - сказал Василий Лановой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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