2020-01-22T07:29:01+03:00
Происшествия

В Твери на светофоре столкнулись четыре машины, есть пострадавшие

Угрозы их жизни нет
Ольга ТРОФИМОВА
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Два человека пострадали в ДТП на Петербургском шоссе в ТвериДва человека пострадали в ДТП на Петербургском шоссе в ТвериФото: Иван ВИСЛОВ
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Авария произошла поздно вечером, 21 января, в районе дома №41, на Петербургском шоссе в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на светофоре столкнулись четыре автомобиля.

Виновник аварии - водитель одной из машин. У него выявлены признаки алкогольного опьянения.

В ДТП пострадали водители двух других машин. С травмами их доставили в 4-ю горбольницу. Угрозы жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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