2020-01-21T21:12:14+03:00
Общество

Проезд для тверских льготников будет стоить чуть больше трёхсот рублей

Социальные карты в регионе начнут выдавать с февраля
Виктория ТУШКОВА
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Льготный проезд будет предоставлен льготникам при оплате соцкартой либо картой "МИР", зарегистрированной в органе соцзащитыЛьготный проезд будет предоставлен льготникам при оплате соцкартой либо картой "МИР", зарегистрированной в органе соцзащитыФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Новая модель пассажирских перевозок в Твери и Калининском районе будет внедрена с 3 февраля 2020 года. 1 марта, когда обновление парка пассажирского транспорта Твери будет завершено,изменится порядок предоставления льготного проезда в Твери и Калининском районе.

Льготный проезд будет предоставлен льготникам при оплате электронной картой «Социальная карта жителя Тверской области» либо бесконтактной электронной банковской картой системы "МИР".

Социальные карты будут выдавать с 1 февраля в офисах сбербанка. Понадобится предъявить паспорт и написать заявление. После этого необходимо будет обратиться в центр социальной поддержки по месту жительства для регистрации социальной карты либо карты "МИР". Потребуется также оплатить стоимость льготного проезда - 302 рубля в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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