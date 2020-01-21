Творческий вечер "От сердца к сердцу" объединит тверских и московских музыкантов
Начало в 16.00
Вход на концерт свободный. Фото: из архива Алексея Андреева
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9 февраля, в воскресенье, в общественном центре Твери состоится акустический литературно-музыкальный вечер "От сердца к сердцу" - новый эпизод: "Солнце живых".
Участники встречи "Даждь-Содружество авторов поэтического рока": Дмитрий Студёный (Москва), Татьяна Винокурова (Тверь).
Также в программе примут участие: Евгений Саратов (Бежецк), группа "Шарашкина контора" (Алексей Андреев и Александр Чубанов) и другие.
ул. Ерофеева, 5.
Вход свободный.
Начало в 16:00.
ИСТОЧНИК KP.RU