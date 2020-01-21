Несовершеннолетняя девочка пропала в Тверской области

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:33:42+03:00

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Сообщение о пропаже несовершеннолетней Ксении Викторовны Зайцевой, 2006 года рождения, поступило в СУ СК РФ по Тверской области около 16:00 дня 21 января.

Известно, что девочка, проживающая в доме на улице Плеханова в Вышнем Волочке, ушла из дома и не вернулась. О ее местонахождении ничего не известно. Ранее девочка из дома не уходила.

По данному факту Вышневолоцким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка.

По месту жительства несовершеннолетней выехала следственная группа, опрошены родственники, следователи ищут друзей и знакомых пропавшей. Всех, кому известно о местонахождении пропавшей несовершеннолетней, просят звонить в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU