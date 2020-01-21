2020-01-21T14:44:17+03:00
Происшествия

Полицейские нашли заказчика незаконной рубки леса в Максатихинском районе Тверской области

Им оказался 42-летний гражданин Чеченской Республики
Ольга ТРОФИМОВА
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Лесоруб перенес деляночные столбы и незаконно срубил 80 деревьев Фото: УМВД России по Тверской областиЛесоруб перенес деляночные столбы и незаконно срубил 80 деревьев Фото: УМВД России по Тверской области
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Незаконную делянку полицейские обнаружили возле деревни Покров в Максатихинском районе Тверской области. Выяснилось, что лесоруб перенес деляночные столбы за пределы отведенной границы и незаконно вырубил 80 елей. Ущерб лесного фонда составил 2 470 962 рублей.

По факту незаконной рубки деревьев в объеме свыше 102,85 кубометров Раевского лесничества следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 260 УК РФ.

Ранее полицейскими был задержан исполнитель - 23-летний житель поселка Максатиха. Мужчина пояснил, что рубил лес по поручению субподрядчика арендуемой делянки.

- Сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области удалось выйти на след организатора нелегальной рубки леса. Им оказался 42-летний гражданин Чеченской Республики, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Фигуранты данного уголовного дела заключены под стражу. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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