Женщина-инвалид через прокуратуру добилась компенсации на оплату ЖКХ в Тверской области

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:31:33+03:00

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В Удомельскую межрайонную прокуратуру обратилась 77-летняя местная жительница с жалобой на прекращение выплаты ей компенсации на оплату коммунальных услуг.

Установлено, что заявительница-инвалид второй группы и с 2013 года ей назначена льгота на возмещение расходов по оплате жилья и коммунальных услуг в размере 50%.

В марте 2018 года женщине направлено уведомление о том, что с 1 марта 2018 года выплата ежемесячной денежной компенсации приостановлена в связи с задолженностью по оплате взносов за капремонт. При этом собственником квартиры пенсионерка не является, а значит не обязана вносить данный платеж.

Прокуратура вступилась за права инвалида и направила в суд исковое заявление к государственному казенному учреждению о признании незаконным распоряжения и возложении обязанности восстановить начисление компенсации. Требования прокурора удовлетворены.

ИСТОЧНИК KP.RU