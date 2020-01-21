На улице Новоторжской в Твери сбили пешехода
Угрозы жизни пострадавшей нет
В центре Твери сбили девушку-пешеходаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло днем, 21 января, в районе дома №5 на улице Новоторжской в Твери.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на нерегулируемом пешеходном переходе водитель на автомобиле наехал на 21-летнюю девушку-пешехода.
Пострадавшая получила травмы, не угрожающие жизни, помощь ей оказали на месте аварии. Водитель - без признаков алкогольного опьянения.
ИСТОЧНИК KP.RU