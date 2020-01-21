На улице Новоторжской в Твери сбили пешехода

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:24:11+03:00

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ДТП произошло днем, 21 января, в районе дома №5 на улице Новоторжской в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на нерегулируемом пешеходном переходе водитель на автомобиле наехал на 21-летнюю девушку-пешехода.

Пострадавшая получила травмы, не угрожающие жизни, помощь ей оказали на месте аварии. Водитель - без признаков алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU