Госавтоинспекторы Тверской области продолжают сплошные проверки автобусов

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:06:15+03:00

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Госавтоинспекция Тверской области продолжает работу по сплошным проверкам автобусов. На минувшей неделе проверено 69 транспортных средств, перевозящих пассажиров в семи муниципальных образованиях.

- За период с 10 по 16 января текущего года госавтоинспекторами выявлено 17 нарушений водителями пассажирского транспорта, - отмечают в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области. - В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU