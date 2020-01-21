Госавтоинспекторы Тверской области продолжают сплошные проверки автобусов
Госавтоинспекция Тверской области продолжает работу по сплошным проверкам автобусов. На минувшей неделе проверено 69 транспортных средств, перевозящих пассажиров в семи муниципальных образованиях.
- За период с 10 по 16 января текущего года госавтоинспекторами выявлено 17 нарушений водителями пассажирского транспорта, - отмечают в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области. - В рамках мероприятия сотрудники ГИБДД проверяли водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах.
Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.
ИСТОЧНИК KP.RU