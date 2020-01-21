Для жителей Тверской области работает "горячая линия" по вопросам некурительных никотиновых смесей

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:59:17+03:00

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В Управлении Роспотребнадзора по Тверской области в период с 20 января по 3 февраля организована "горячая линия" по вопросам, касающимся некурительной никотиносодержащей продукции.

Позвонившим специалисты рассказывают о запретах и высоких рисках ее употребления, особенно для детей, и отмечают, что в указанной продукции никотин обнаружен в концентрациях равноценных 20-30 сигаретам.

Звонить в Управление можно ежедневно с 9:00 до 17:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00), кроме выходных дней, по телефонам: (4822) 32-00-02, 34-32-06. Круглосуточный телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный).

ИСТОЧНИК KP.RU