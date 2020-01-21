2020-01-21T12:51:48+03:00
Спорт

Тверские спортсменки поднялись на пьедестал почета первенства России по триатлону

Состязания прошли в Петрозаводске
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В состав тверской команды вошли Полина Муравьева, Полина Орлова и Анастасия Храмова Фото: Комитет по делам молодежи Тверской областиВ состав тверской команды вошли Полина Муравьева, Полина Орлова и Анастасия Храмова Фото: Комитет по делам молодежи Тверской области
Изменить размер текста:

В Петрозаводске завершился второй день чемпионата и первенства России по зимнему триатлону. Участники соревновались в эстафете. Каждому необходимо было преодолеть дистанцию 2 км бегом, 4 км на велосипеде и 3 км на лыжах.

Как сообщает федерация триатлона Тверской области, честь региона защищала юниорская команда. В состав вошли Полина Муравьева, Полина Орлова и Анастасия Храмова. Погодные условия были сложными, но девушки смогли преодолеть всю трассу и поднялись на вторую ступень пьедестала почета.

Годом ранее в этом же составе спортсменки стали победительницами первенства России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госавтоинспекторы Тверской области продолжают сплошные проверки автобусов
Для жителей Тверской области работает "горячая линия" по вопросам некурительных никотиновых смесей
Тверские спортсменки поднялись на пьедестал почета первенства России по триатлону
Тверская область получит из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей на выплаты для семей с детьми
В Твери работает горячая линия по вопросам получения удостоверений детьми войны
Предприятие в Тверской области производило котлеты с кишечной палочкой
Два грузовика столкнулись на трассе под Тверью
Случайная знакомая обокрала жителя Тверской области
Мигранты-нелегалы ремонтировали школу в Тверской области
В аппарате правительства Тверской области новый руководитель
Жителей Тверской области предупреждают о сильном порывистом ветре
В Тверской области "ВАЗ" съехал в кювет и врезался в дерево