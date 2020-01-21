Тверские спортсменки поднялись на пьедестал почета первенства России по триатлону

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:51:48+03:00

В состав тверской команды вошли Полина Муравьева, Полина Орлова и Анастасия Храмова Фото: Комитет по делам молодежи Тверской области

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В Петрозаводске завершился второй день чемпионата и первенства России по зимнему триатлону. Участники соревновались в эстафете. Каждому необходимо было преодолеть дистанцию 2 км бегом, 4 км на велосипеде и 3 км на лыжах.

Как сообщает федерация триатлона Тверской области, честь региона защищала юниорская команда. В состав вошли Полина Муравьева, Полина Орлова и Анастасия Храмова. Погодные условия были сложными, но девушки смогли преодолеть всю трассу и поднялись на вторую ступень пьедестала почета.

Годом ранее в этом же составе спортсменки стали победительницами первенства России.

ИСТОЧНИК KP.RU