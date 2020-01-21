2020-01-21T12:23:49+03:00
Экономика

Тверская область получит из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей на выплаты для семей с детьми

Деньги уже получили более 4500 человек
Александр ЖМУЛИН
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В регионе действуют 18 мер поддержки для семей с детьми.В регионе действуют 18 мер поддержки для семей с детьми.
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С 1 января 2018 года национальным проектом «Демография» предусмотрена дополнительная мера господдержки семей с детьми – ежемесячная денежная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка. Она введена по инициативе Президента РФ. Данными выплатами уже воспользовались 4597 семей тверского региона.

В нашей области претендовать на выплату могут только семьи из трех человек, чей суммарный годовой доход не выше 71 347 рублей.

Размер выплаты равен величине прожиточного минимума для детей. В Тверской области это 11 399 рублей 9 копеек.

В 2020 году из федерального бюджета Тверской области на эти выплаты выделяется 1,2 млрд рубля.

Всего сегодня в Верхневолжье действует 18 мер материальной соцподдержки семей, поясняют в региональном правительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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