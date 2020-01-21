Предприятие в Тверской области производило котлеты с кишечной палочкой

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:59:11+03:00

В котлетах нашли кишечную палочку, а в фарше - сальмонеллы Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

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Опасные для здоровья человека микроорганизмы обнаружены специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в продукции, произведенной на одном из предприятий Верхневолжья.

На экспертизу от Управления Россельхознадзора по Тверской области в лабораторию были направлены образцы котлет и фарша из мяса цыплят-бройлеров. Исследование показало наличие в котлетах бактерий группы кишечной палочки, а пробах фарша - сальмонелл.

Пробы продукции были отобраны на производстве.

Результаты исследований направлены в ФГБУ "ЦНМВЛ" по системе Раннего Оповещения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и в Управление Россельхознадзора для принятия соответствующих мер.

ИСТОЧНИК KP.RU