Два грузовика столкнулись на трассе под Тверью
Один человек постарадал
На трассе М-11 столкнулись два большегруза Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:
Авария произошла утром, 21 января, на 147-м км скоростной трассы М-11 "Нева". На указанном участке столкнулись два большегруза, следовавшие в попутном направлении друг за другом в правой полосе. О случившемся сообщили в региональной Госавтоинспекции.
В ДТП пострадал водитель автомобиля, который ехал вторым. Угрозы его жизни нет. Оба участника ДТП - трезвые.
Движение в сторону Москвы осуществляется по левой полосе.
На трассе М-11 столкнулись два большегруза Фото: УГИБДД России по Тверской области
ИСТОЧНИК KP.RU