2020-01-21T11:44:06+03:00
Происшествия

Два грузовика столкнулись на трассе под Тверью

Один человек постарадал
Ольга ТРОФИМОВА
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На трассе М-11 столкнулись два большегруза Фото: УГИБДД России по Тверской областиНа трассе М-11 столкнулись два большегруза Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла утром, 21 января, на 147-м км скоростной трассы М-11 "Нева". На указанном участке столкнулись два большегруза, следовавшие в попутном направлении друг за другом в правой полосе. О случившемся сообщили в региональной Госавтоинспекции.

В ДТП пострадал водитель автомобиля, который ехал вторым. Угрозы его жизни нет. Оба участника ДТП - трезвые.

Движение в сторону Москвы осуществляется по левой полосе.

На трассе М-11 столкнулись два большегруза Фото: УГИБДД России по Тверской области

На трассе М-11 столкнулись два большегруза Фото: УГИБДД России по Тверской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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