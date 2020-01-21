Случайная знакомая обокрала жителя Тверской области

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:26:41+03:00

Женщина пошла в магазин за алкоголем, забрала банковскую карту и не вернулась Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

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В полицию обратился 44-летний житель Ржевского района и сообщил, что с его банковской карты похитили 80 тысяч рублей.

На месте следственно-оперативная группа выяснила, что в день происшествия потерпевший пригласил домой малознакомую женщину. Они вместе выпили, а когда спиртное закончилось, хозяин отправил приятельницу за добавкой в магазин, дал для оплаты свою карту и сообщил пин-код. Женщина обналичила карту в ближайшем банкомате и больше не вернулась.

Личность подозреваемой в краже денег удалось установить. Ею оказалась 40-летняя местная жительница. Женщина созналась в содеянном.

Фигурантка задержана. За кражу ей грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU