Случайная знакомая обокрала жителя Тверской области
В полицию обратился 44-летний житель Ржевского района и сообщил, что с его банковской карты похитили 80 тысяч рублей.
На месте следственно-оперативная группа выяснила, что в день происшествия потерпевший пригласил домой малознакомую женщину. Они вместе выпили, а когда спиртное закончилось, хозяин отправил приятельницу за добавкой в магазин, дал для оплаты свою карту и сообщил пин-код. Женщина обналичила карту в ближайшем банкомате и больше не вернулась.
Личность подозреваемой в краже денег удалось установить. Ею оказалась 40-летняя местная жительница. Женщина созналась в содеянном.
Фигурантка задержана. За кражу ей грозит до шести лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU