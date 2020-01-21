В аппарате правительства Тверской области новый руководитель

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:07:25+03:00

Артем Ажгиревич в правительстве региона трудится с августа 2019 года. Фото: пресс-служба правительства Тверской области

Артем Ажгиревич будет совмещать эту должность с работой на посту зампреда

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Прежний руководитель аппарата правительства региона Андрей Орлов написал заявление по собственному желанию. Распоряжением губернатора Игоря Рудени на эту должность назначен Артем Ажгиревич. Ранее трудившегося на посту заместителя председателя областного правительства.

Артем Ажгиревич кандидат технических наук. Окончил Московскую академию экономики и права по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление». Повышал квалификацию в НИУ «Высшая школа экономики».

Поработав 10 лет в коммерческих структурах, в 2008 году стал заместителем вице-президента – исполнительного директора Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России». В августе 2019 года Артем Ажгиревич занял пост заместителя председателя правительства Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU