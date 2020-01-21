Жителей Тверской области предупреждают о сильном порывистом ветре

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:57:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Спасатели ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждают жителей и гостей региона, что в ближайшие три часа, с сохранением днем 21 января и ночью 22 января усилится юго-западный ветер. Отдельные порывы будут достигать 12-17 м/с.

Температура воздуха при этом составит +1.. +4 градуса, возможны осадки - дождь и мокрый снег.

МЧС убедительно просит граждан внимательней относиться к собственной безопасности и напоминает, что при усилении ветра следует ограничить выход из зданий, не прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

ИСТОЧНИК KP.RU