2020-01-21T09:57:38+03:00
Общество

Жителей Тверской области предупреждают о сильном порывистом ветре

Непогоду обещают в ближайшие два дня
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Жителей Верхневолжья предупреждают о сильном ветреЖителей Верхневолжья предупреждают о сильном ветреФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

Спасатели ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждают жителей и гостей региона, что в ближайшие три часа, с сохранением днем 21 января и ночью 22 января усилится юго-западный ветер. Отдельные порывы будут достигать 12-17 м/с.

Температура воздуха при этом составит +1.. +4 градуса, возможны осадки - дождь и мокрый снег.

МЧС убедительно просит граждан внимательней относиться к собственной безопасности и напоминает, что при усилении ветра следует ограничить выход из зданий, не прятаться от сильного ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Госавтоинспекторы Тверской области продолжают сплошные проверки автобусов
Для жителей Тверской области работает "горячая линия" по вопросам некурительных никотиновых смесей
Тверские спортсменки поднялись на пьедестал почета первенства России по триатлону
Тверская область получит из федерального бюджета 1,2 миллиарда рублей на выплаты для семей с детьми
В Твери работает горячая линия по вопросам получения удостоверений детьми войны
Предприятие в Тверской области производило котлеты с кишечной палочкой
Два грузовика столкнулись на трассе под Тверью
Случайная знакомая обокрала жителя Тверской области
Мигранты-нелегалы ремонтировали школу в Тверской области
В аппарате правительства Тверской области новый руководитель
Жителей Тверской области предупреждают о сильном порывистом ветре
В Тверской области "ВАЗ" съехал в кювет и врезался в дерево