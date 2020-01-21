2020-01-21T09:48:39+03:00
Происшествия

В Тверской области "ВАЗ" съехал в кювет и врезался в дерево

Два человека пострадали
Ольга ТРОФИМОВА
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Двое мужчин пострадали в ДТП с легковушкойДвое мужчин пострадали в ДТП с легковушкойФото: Владимир КРУПСКИЙ
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Авария произошла вечером, 20 января, на 5-м км автодороги Белый-Бокачево, в Бельском районе Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что 24-летний водитель, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем марки "ВАЗ-21102", съехал в кювет и врезался в дерево.

В результате ДТП пострадали двое взрослых мужчин. Пассажиров доставили в больницу до приезда экипажа ДПС. Обстоятельства аварии устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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