Содовый поэтический вечер пройдет в Твери

20 Янв. 2020 2020-01-21T00:09:46+03:00

На сцене клуба в этот вечер сойдутся тверские и московские поэты и музыканты. Фото: афиша мероприятия

И объединит тверских и московских авторов на одной сцене

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23 января в клубе "Биг Бен" Твери пройдет "Содовый четверг".

- Это день, когда пора очищать от пыли своё восприятие музыки и поэзии, когда разрушаются рамки, а свобода окутает автора и слушателя, - приглашают организаторы.

На сцене клуба в этот вечер сойдутся талантливые люди, представители тверской и московской сцены. Поэты и музыканты.

ул. Брагина, 2

Начало в 19.00.

Место за столиком 150 руб. Ближе к мероприятию билеты будут дороже.

ИСТОЧНИК KP.RU