На улице Орджоникидзе в Твери в ДТП пострадала велосипедистка

20 Янв. 2020 2020-01-20T21:56:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла вечером, 20 января, в районе дома №22/25 на улице Орджоникидзе в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 55-летний водитель, управляя автомобилем "Санг Ёнг", наехал на 20-летнюю велосипедистку.

Девушка пересекала проезжую часть на велосипеде в неустановленном месте. Признаков алкогольного опьянения у водителя нет.

Пострадавшая с травмами доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU