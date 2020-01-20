2020-01-20T21:56:20+03:00
Происшествия

На улице Орджоникидзе в Твери в ДТП пострадала велосипедистка

Девушка доставлена в больницу
Ольга ТРОФИМОВА
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Молодая девушка получила травмы в ДТПМолодая девушка получила травмы в ДТПФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла вечером, 20 января, в районе дома №22/25 на улице Орджоникидзе в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 55-летний водитель, управляя автомобилем "Санг Ёнг", наехал на 20-летнюю велосипедистку.

Девушка пересекала проезжую часть на велосипеде в неустановленном месте. Признаков алкогольного опьянения у водителя нет.

Пострадавшая с травмами доставлена в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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