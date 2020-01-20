Помощь санавиации Тверской области потребовалась пациентке из Старицы

20 Янв. 2020 2020-01-20T21:31:08+03:00

Вертолет санавиации доставил в Тверь пациентку из Ржевской ЦРБ Фото: областной Минздрав

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В понедельник, 20 января, бригада медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Областной клинической больницы на вертолете "Ансат" национальной службы санитарной авиации вылетала в город Ржев.

Неотложная помощь и транспортировка потребовались жительнице Старицы - пациентке Ржевской ЦРБ с острым нарушением мозгового кровообращения. Пациентка была доставлена в областную клиническую больницу для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Напомним, развитию санавиации в регионе уделяется особое внимание. В 2019 году вертолеты вылетали на вызовы в районы 210 раз, в областную столицу эвакуировано 247 пациентов, в числе 25 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU