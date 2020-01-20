В Твери ждать "скорую помощь" на вызов придется около 17 минут

20 Янв. 2020 2020-01-20T21:08:48+03:00

В Твери и Калининском районе врачи "скорой помощи" выезжали на вызовы 3016 раз Фото: Иван ВИСЛОВ

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С 13 по 19 января сотрудники Тверской станции скорой медицинской помощи 3016 раз выезжали на вызовы к жителям Твери и Калининского районе. Треть пациентов была госпитализирована.

Педиатрическая бригада "скорой" выезжала на 544 вызова,в больницу доставлено 188 детей. В Калининском районе обслужено 278 вызовов к детям, практически каждый третий пациент – госпитализирован.

По-прежнему самыми частыми причинами обращения среди взрослого населения являются болезни сердечно-сосудистой системы.

В областном Минздраве сообщают, что в Твери и Калининском районе ежедневно работали 33 бригады, из них четыре - неотложной медицинской помощи.В среднем на вызов по экстренной форме медики доезжали за 17,1 минуты, по Калининскому району – 35,8 минуты, по неотложной – 24,7 минуты и 40,8 минуты, соответственно.

Почти в два с половиной раза увеличилось количество обращений на врачебно-консультативный пульт станции скорой медицинской помощи: с 70 в октябре до 170 в январе.

- Чтобы получить консультацию специалиста достаточно позвонить по номеру "103" и попросить диспетчера оформить консультацию с врачом, - отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU