Жительница Бологое Тверской области наврала о беременности, чтобы выйти замуж за иностранца

20 Янв. 2020 2020-01-20T20:11:45+03:00

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Бологовская межрайонная прокуратура провела проверку по факту нарушения требований миграционного законодательства и выяснила, что жительница города Бологое заключила фиктивный брак с гражданином Республики Азербайджан.

Для ускорения сроков регистрации "молодожены" предоставили в ЗАГС справку о беременности "невесты", которая позже оказалась поддельной. А гражданин иностранной республики отправился в миграционную службу и получил разрешение на временное проживание на территории страны.

Суд признал брак незаконным в виду того, что новобрачные вместе не проживали, совместных детей не имели и быт не вели.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 327 УК РФ. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU