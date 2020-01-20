Жительница Бологое Тверской области наврала о беременности, чтобы выйти замуж за иностранца
Бологовская межрайонная прокуратура провела проверку по факту нарушения требований миграционного законодательства и выяснила, что жительница города Бологое заключила фиктивный брак с гражданином Республики Азербайджан.
Для ускорения сроков регистрации "молодожены" предоставили в ЗАГС справку о беременности "невесты", которая позже оказалась поддельной. А гражданин иностранной республики отправился в миграционную службу и получил разрешение на временное проживание на территории страны.
Суд признал брак незаконным в виду того, что новобрачные вместе не проживали, совместных детей не имели и быт не вели.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 327 УК РФ. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU