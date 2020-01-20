2020-01-20T19:52:10+03:00
Происшествия

В Твери местный житель основал незаконный бизнес по продаже поддельных сигарет

Продукцию он сбывал в Тверской области
Ольга ТРОФИМОВА
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В гараже житель Твери хранил более 20 тысяч пачек поддельных сигарет Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской областиВ гараже житель Твери хранил более 20 тысяч пачек поддельных сигарет Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области
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Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из УМВД России по городу Твери из гаража местного жителя изъяли крупную партию фальсифицированной табачной продукции.

Предварительно установлено, что 23-летний мужчина организовал в областном центре незаконный бизнес по продаже сигарет. Подозреваемый был задержан полицейскими при погрузке в свой автомобиль очередной партии табака, предназначенной для продажи.

- В результате осмотра автомашины фигуранта, а также в ходе обыска в гараже, принадлежащего подозреваемому, сотрудники полиции изъяли более 22 тысяч пачек сигарет. По оценке специалистов, их среднерыночная стоимость составляет более миллиона рублей, что является особо крупным размером, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по пункту "б" части 6 статьи 171.1 УК РФ, а также части 6 статьи 327.1 УК РФ. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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