Руководитель Следственного комитета Тверской области Альберт Кизимов проведет он-лайн прием граждан
Обратиться к нему могут все желающие
Руководитель Следственного Комитета проведет он-лайн прием граждан Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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29 января руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области полковник юстиции Альберт Андреевич Кизимов проведет прием граждан. Общение пройдет в режиме он-лайн в социальной сети "ВКонтакте" на официальной странице регионального СКР.
На личный онлайн прием к руководителю следственного управления могут обратиться все желающие.
Чтобы задать вопрос, необходимо оставить свое обращение заранее, либо во время трансляции оставить комментарий к посту в соцсети.
Прием пройдет с 11:00 до 13:00.
ИСТОЧНИК KP.RU