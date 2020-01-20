Руководитель Следственного комитета Тверской области Альберт Кизимов проведет он-лайн прием граждан

20 Янв. 2020 2020-01-20T19:32:45+03:00

Обратиться к нему могут все желающие

Изменить размер текста: A A

29 января руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области полковник юстиции Альберт Андреевич Кизимов проведет прием граждан. Общение пройдет в режиме он-лайн в социальной сети "ВКонтакте" на официальной странице регионального СКР.

На личный онлайн прием к руководителю следственного управления могут обратиться все желающие.

Чтобы задать вопрос, необходимо оставить свое обращение заранее, либо во время трансляции оставить комментарий к посту в соцсети.

Прием пройдет с 11:00 до 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU