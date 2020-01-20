Нейрохирургическое отделение клинической больницы скорой медпомощи Твери капитально отремонтировали

20 Янв. 2020 2020-01-20T18:55:45+03:00

В 2020 году в медучреждении запланировано дальнейшее улучшение материально-технической базы Фото: ПТО

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Нейрохирургическое отделение клинической больнице скорой медицинской помощи Твери капитально преобразилось. Такой серьёзный ремонт в отделении, где проводятся сложные операции на позвоночнике, не проводился никогда.

Абсолютно новые инженерные коммуникации, новые койки, душевые для пациентов и медиков, более просторные палаты и расширенные дверные проёмы, комфортные условия для малоподвижных граждан. Качество ремонтных работ на завершающей стадии в декабре 2019 приезжал проверить лично губернатор Игорь Руденя.

Как заверяет пресс-служба областного правительства, в 2020 году в медучреждении запланировано дальнейшее улучшение материально-технической базы. В частности, должны установить новый компьютерный томограф.

ИСТОЧНИК KP.RU