Нейрохирургическое отделение клинической больницы скорой медпомощи Твери капитально отремонтировали
Нейрохирургическое отделение клинической больнице скорой медицинской помощи Твери капитально преобразилось. Такой серьёзный ремонт в отделении, где проводятся сложные операции на позвоночнике, не проводился никогда.
Абсолютно новые инженерные коммуникации, новые койки, душевые для пациентов и медиков, более просторные палаты и расширенные дверные проёмы, комфортные условия для малоподвижных граждан. Качество ремонтных работ на завершающей стадии в декабре 2019 приезжал проверить лично губернатор Игорь Руденя.
Как заверяет пресс-служба областного правительства, в 2020 году в медучреждении запланировано дальнейшее улучшение материально-технической базы. В частности, должны установить новый компьютерный томограф.
ИСТОЧНИК KP.RU