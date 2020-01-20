В Тверской области спасатели вытащили из реки тонущую собаку
Животное провалилось под лед
В Тверской области спасатели вытащили из реки тонущую собаку Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
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Инцидент произошел на реке Семиковка в Нелидовском городском округе 20 января. Местные жители позвонили в ГУ МЧС России по Тверской области и сообщили, что на реке провалилась под лед и тонет собака.
Как сообщили в пресс-службе ведомства, незамедлительно на место убыло отделение пожарно-спасательной части № 42. Спустя несколько минут спасатели были на месте. Захватив с собой резиновую лодку, они приступили к спасению уже ослабевшего животного.
Действуя быстро и слаженно спасатели вытащили собаку из реки и доставили на берег.
ИСТОЧНИК KP.RU