20 Янв. 2020 2020-01-20T17:54:46+03:00

В Тверской области спасатели вытащили из реки тонущую собаку Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел на реке Семиковка в Нелидовском городском округе 20 января. Местные жители позвонили в ГУ МЧС России по Тверской области и сообщили, что на реке провалилась под лед и тонет собака.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, незамедлительно на место убыло отделение пожарно-спасательной части № 42. Спустя несколько минут спасатели были на месте. Захватив с собой резиновую лодку, они приступили к спасению уже ослабевшего животного.

Действуя быстро и слаженно спасатели вытащили собаку из реки и доставили на берег.

ИСТОЧНИК KP.RU