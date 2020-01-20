Житель Тверской области убил своего знакомого, ударив его ножом в сердце

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:34:09+03:00

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В совершении убийства обвиняется 46-летний житель Бежецка. По версии следствия, двое мужчин 14 января, находясь в квартире по улице Красноармейской города Бежецка, распивали спиртные напитки и поругались. В ходе ссоры обвиняемых схватил нож и ударил потерпевшего.

Пострадавшего, 60-летнего мужчину, доставили в ЦРБ, где он скончался от полученных травм - нож попал ему прямо в сердце.

Подозреваемого задержали по горячим следам. В настоящее время он находится под стражей. Бежецким межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU