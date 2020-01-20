В микрорайоне «Радужный» в Твери готовят котлован под строительство новой школы

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:25:10+03:00

Образовательное учреждение будет создано по тому же проекту, что и недавно открытая школа в Брусилове

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В Твери появится еще одна школа будущего. В микрорайоне «Радужный» подрядчик уже приступил к разработке котлована под строительство современного учебного заведения. Школа станет близнецом недавно открытой альма-матер в Брусилове и также сможет принять 1224 ученика.

Напомним, что в новой школе в микрорайоне «Брусилово» 10 января посетили Министр просвещения России Ольга Васильева и губернатор Тверской области Игорь Руденя и были весьма впечатлены увиденным. Ольга Васильева позитивно оценила то, как реализуется нацпроект «Образование» в нашем регионе.

По словам Министра просвещения, делается это качественно. С построенной в Брусилове школой по уровню комфорта и оснащения вряд ли сравнится еще какая-то другая в тверском регионе. Там есть 2 бассейна, 2 спортзала, собственная футбольная площадка, медицинский блок, библиотека, киноконцертный зал, медиазона и еще много чего.

Школа в Радужном будет ей под стать. Новое учебное заведение позволит разгрузить от второй смены находящиеся рядом школы №№ 21, 29, 34 и 40. Но речь не только о ней. В этом году в Твери по нацпроекту «Демография» должны довести до конца строительство детских садов на улице Планерной в Заволжском районе и на Октябрьском проспекте в микрорайоне «Южный». Возведение первого из них в прошлом году было сорвано недобросовестным подрядчиком. Пришлось искать нового.

Сегодня всё в порядке, контракт заключен, сменивший старого подрядчик должен довести дело до конца. По проекту детский сад будет двухэтажным. В нём разместят 6 дошкольных и 2 ясельных групп, рассчитанных на 150 мальчиков и девочек.

Строительство детского сада в «Южном» практически завершено. Осталось довести до ума монтаж инженерных коммуникаций и сантехники, установить мебель и оснастить пищеблок. В 2021 году в Твери запланировано открытие еще двух детских садов на улицах Склизкова и Левитана. Оба должны будут принять по 190 маленьких тверичан.

ИСТОЧНИК KP.RU