В Твери иномарка столкнулась с маршруткой, есть пострадавший

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:50:40+03:00

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Днем на проспекте Чайковского у дома № 35 в Твери произошло столкновение двух траспортных средств - маршрутки и иномарки.

Сотрудники региональной госавтоинспекции сообщают о причине ДТП: водитель "Мазды", 63-летняя женщина, при развороте не предоставила преимущества маршрутному такси № 223, которое двигалось со встречного направления прямо.

В дорожно-транспортном происшествии пострадал пассажир, 58-летняя женщина, которая упала при столкновении автомобилей. У нее было диагностировано сотрясение головного мозга.

Признаков алкогольного опьянения у водителей нет.

ИСТОЧНИК KP.RU