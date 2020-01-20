В Твери иномарка столкнулась с маршруткой, есть пострадавший
Днем на проспекте Чайковского у дома № 35 в Твери произошло столкновение двух траспортных средств - маршрутки и иномарки.
Сотрудники региональной госавтоинспекции сообщают о причине ДТП: водитель "Мазды", 63-летняя женщина, при развороте не предоставила преимущества маршрутному такси № 223, которое двигалось со встречного направления прямо.
В дорожно-транспортном происшествии пострадал пассажир, 58-летняя женщина, которая упала при столкновении автомобилей. У нее было диагностировано сотрясение головного мозга.
Признаков алкогольного опьянения у водителей нет.
ИСТОЧНИК KP.RU