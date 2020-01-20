Жители Тверской области стали чаще простужаться
Участились случаи заболевания ОРВИ
Жители Тверской области стали чаще болеть ОРВИФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Управлением Роспотребнадзора по Тверской области продолжается мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом.
По данным ведомства, за прошедшую неделю уровень заболеваемости населения инфекциями верхних и нижних дыхательных путей вырос по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемии в регионе нет.
- У заболевших преимущественно выделялись возбудители негриппозной этиологии, а также единичные вирусы гриппа, - уточняют в Роспотребнадзоре.
Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Тверской области.
ИСТОЧНИК KP.RU