Жители Тверской области стали чаще простужаться

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:21:26+03:00

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Управлением Роспотребнадзора по Тверской области продолжается мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По данным ведомства, за прошедшую неделю уровень заболеваемости населения инфекциями верхних и нижних дыхательных путей вырос по сравнению с предыдущей неделей. Эпидемии в регионе нет.

- У заболевших преимущественно выделялись возбудители негриппозной этиологии, а также единичные вирусы гриппа, - уточняют в Роспотребнадзоре.

Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU