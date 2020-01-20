Новый пешеходный мост через Тьмаку построят у Обелиска Победы в Твери

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:10:34+03:00

Мост соединит берег реки от стадиона "Химик" с островом Памяти, на котором стоит часовня Михаила Тверского Фото: Василий ХОДАРЕВ

Изменить размер текста: A A

Извещение о проведении электронного конкурса на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Пешеходный мост через р. Тьмака в Твери" было опубликовано на сайте Госзакупок 19 января.

В соответствии с технической документацией, протяжённость моста составит 88,36 м, ширина – 5,5 м. Такая ширина позволит проехать по мосту машинам экстренных служб.

Проект оценили в 149 млн. 51 тыс. 600 рублей. Мост соединит берег реки от стадиона "Химик" с островом Памяти, на котором стоит часовня Михаила Тверского.

Возвести сооружение подрядчик должен до 30 ноября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU