2020-01-20T15:10:34+03:00
Общество

Новый пешеходный мост через Тьмаку построят у Обелиска Победы в Твери

Объявлен аукцион на поиск подрядчика
Ольга ТРОФИМОВА
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Мост соединит берег реки от стадиона "Химик" с островом Памяти, на котором стоит часовня Михаила ТверскогоМост соединит берег реки от стадиона "Химик" с островом Памяти, на котором стоит часовня Михаила ТверскогоФото: Василий ХОДАРЕВ
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Извещение о проведении электронного конкурса на выполнение строительно-монтажных работ по объекту "Пешеходный мост через р. Тьмака в Твери" было опубликовано на сайте Госзакупок 19 января.

В соответствии с технической документацией, протяжённость моста составит 88,36 м, ширина – 5,5 м. Такая ширина позволит проехать по мосту машинам экстренных служб.

Проект оценили в 149 млн. 51 тыс. 600 рублей. Мост соединит берег реки от стадиона "Химик" с островом Памяти, на котором стоит часовня Михаила Тверского.

Возвести сооружение подрядчик должен до 30 ноября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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