2020-01-20T14:31:00+03:00
Общество

В Тверской области муниципальное предприятие сбрасывало в реку сточные воды

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области предприятие сбрасывало в реку сточные водыВ Тверской области предприятие сбрасывало в реку сточные водыФото: Аца КОШТЭ
Изменить размер текста:

В прокуратуру обратился житель Спировского района Тверской области и сообщил, что МУП "Центр коммунального обслуживания" Спировского района нарушает закон об охране водных ресурсов.

Установлено, что основным видом деятельности предприятия является распределение воды для питьевых и промышленных нужд, сбор и обработка сточных вод на территориях поселка Спирово, а также Выдропужского, Козловского, Краснознаменского и Пеньковского сельских поселений.

По схеме водоснабжения и водоотведения на 2015-2029 годы сброс сточных вод осуществляется в реку Малая Тигма. Однако решение о предоставлении в пользование указанного водного объекта у предприятия отсутствует.

Сброс сточных вод в реку без соответствующего разрешения создает угрозу безопасности людей, увеличивает риск возникновения массовых инфекционных заболеваний населения, не позволяет осуществлять контроль за сохранностью реки.

По обращению прокуратуры суд обязал предприятие получить в установленном порядке решение о предоставлении водного объекта (река Малая Тигма) в пользование, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Тверской области стали чаще простужаться
Новый пешеходный мост через Тьмаку построят у Обелиска Победы в Твери
Выставка художника Владимира Маслова, воспевающего стихии, открывается в Твери
Предпринимателя из Твери оштрафовали за продажу немаркированной одежды
В Тверской области муниципальное предприятие сбрасывало в реку сточные воды
В Твери выбирают лучшего воспитателя года
Экс-министра Алексея Улюкаева наказали за нарушение правил внутреннего распорядка в колонии Тверской области
Дети войны штурмуют Центр социальной поддержки населения Твери
Киосков "Тверьсоюзпечати" в Твери больше нет
Жителям дома на бульваре Гусева в Твери, где произошел взрыв газа, дали временное жильё
На железнодорожном перегоне в Тверской области женщина погибла под колесами "Сапсана"
В Твери спасатели потушили горящий внедорожник
Безработный житель Тверской области совершил кражу имущества из гаража
Праздник Крещения Господня в Тверской области прошел без происшествий
В китайском городе Цзилинь "Динамо" Тверь одержало свою самую крупную победу на чемпионате ВХЛ
По фарватеру Волги в Твери катался экстремал на аквабайке
Женщина без водительских прав опрокинулась в кювет на автомобиле в Тверской области
В Твери на улице Горького мужчина с ножом напал на торговый павильон
В Конаково Тверской области вандалы разгромили кладбище
Предложения опережают спрос: в Тверской области свободны 12 500 вакансий для специалистов
Жителей Твери приглашают на премьеру комедии "Пигмалион"
В Тверской области мужчина погиб во время пожара в частном доме