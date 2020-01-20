В Тверской области муниципальное предприятие сбрасывало в реку сточные воды

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:31:00+03:00

В Тверской области предприятие сбрасывало в реку сточные воды Фото: Аца КОШТЭ

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В прокуратуру обратился житель Спировского района Тверской области и сообщил, что МУП "Центр коммунального обслуживания" Спировского района нарушает закон об охране водных ресурсов.

Установлено, что основным видом деятельности предприятия является распределение воды для питьевых и промышленных нужд, сбор и обработка сточных вод на территориях поселка Спирово, а также Выдропужского, Козловского, Краснознаменского и Пеньковского сельских поселений.

По схеме водоснабжения и водоотведения на 2015-2029 годы сброс сточных вод осуществляется в реку Малая Тигма. Однако решение о предоставлении в пользование указанного водного объекта у предприятия отсутствует.

Сброс сточных вод в реку без соответствующего разрешения создает угрозу безопасности людей, увеличивает риск возникновения массовых инфекционных заболеваний населения, не позволяет осуществлять контроль за сохранностью реки.

По обращению прокуратуры суд обязал предприятие получить в установленном порядке решение о предоставлении водного объекта (река Малая Тигма) в пользование, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU