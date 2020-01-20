2020-01-20T10:30:28+03:00
Происшествия

В Твери спасатели потушили горящий внедорожник

Машина загорелась на Татарском переулке
Ольга ТРОФИМОВА
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"Нива" сгорела за считанные минуты"Нива" сгорела за считанные минутыФото: Виктория ФОМИНА
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Автомобиль "Нива" загорелся утром, 20 января, на Татарском переулке, около дома № 21, в Твери.

На место происшествия выехали пожарные пожарно-спасательной части №4. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.

Чтобы потушить пламя спасателям потребовалось несколько минут, работы на месте происшествия еще ведутся.

Что стало причиной возгорания автомобиля, выяснят эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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