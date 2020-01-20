В Твери спасатели потушили горящий внедорожник
Машина загорелась на Татарском переулке
"Нива" сгорела за считанные минутыФото: Виктория ФОМИНА
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Автомобиль "Нива" загорелся утром, 20 января, на Татарском переулке, около дома № 21, в Твери.
На место происшествия выехали пожарные пожарно-спасательной части №4. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области.
Чтобы потушить пламя спасателям потребовалось несколько минут, работы на месте происшествия еще ведутся.
Что стало причиной возгорания автомобиля, выяснят эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU