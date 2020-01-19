Женщина без водительских прав опрокинулась в кювет на автомобиле в Тверской области

19 Янв. 2020 2020-01-19T19:00:38+03:00

В Тверской области женщина без водительских прав попала в ДТП Фото: Кирилл ЧАЩИН

Угрозы ее жизни нет

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Авария произошла вечером, 19 января, в районе дома №63 по Лесному переулку во Ржеве.

В Госавтоинспекции Тверской области уточнили, что женщина-водитель, не имеющая водительского удостоверения, управляя автомобилем ВАЗ-2115, съехала в кювет и опрокинулась.

В результате ДТП пострадала водитель. Признаков алкогольного опьянения и угрозы ее жизни нет.

ИСТОЧНИК KP.RU